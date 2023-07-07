В Казахстане возобновил работу Атырауский НПЗ

В настоящее время почти все технологические установки завода вывели на штатный режим работы

АСТАНА, 7 июля. /ТАСС/. Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) в Казахстане с 6 июля возобновил производство нефтепродуктов после аварийного отключения подачи электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"6 июля возобновлено производство нефтепродуктов на ТОО "АНПЗ" после аварийной остановки завода, произошедшей 3 июля в результате полного прекращения внешнего электроснабжения в связи с аварией на первом энергоблоке тепловой электростанции ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат", - говорится в сообщении.

В нет отмечено, что в настоящее время все технологические установки завода выведены на штатный режим работы за исключением установки замедленного коксования (УЗК), где проводятся мероприятия по чистке оборудования, которое было засорено из-за аварийной остановки. "Данная УЗК предназначена для выработки сырого кокса и не оказывает влияния на объем переработки нефти и выработку остальных нефтепродуктов. Начало пуска УЗК планируется осуществить до 9 июля", - пояснили в пресс-службе.

3 июля на тепловой электрической станции Мангистауского атомного энергетического комбината аварийно отключился энергоблок № 1 мощностью 130 МВт. В связи с этим была остановлена работа Атырауского НПЗ. С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода была направлена на факельную систему до полной стабилизации внешней системы электроснабжения.