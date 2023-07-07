На Кубани приобрели три земснаряда для расчистки и углубления рек

Технику закупили по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приобрели три земснаряда, которые будут использоваться для расчистки и углубления рек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.

Техника закуплена по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева.

"Глава региона в марте 2023 года поставил задачу активнее вести работу по расчистке русел рек, это помогает предупредить подтопления в паводковый период, увеличивает пропускную способность водных объектов региона", - сказал вице-губернатор края Роман Лузинов, слова которого цитирует пресс-служба.

В частности, работы по расчистке и углублению рек стартовали в Динском и Каневском районах. На реки 2-я Понура и Челбас уже поставили два несамоходных и один самоходный земснаряд. "С их помощью расчищают дно рек от загрязнений, что позволяет раскрывать родники, которые находятся под илом", - уточнили в пресс-службе.

В администрации добавили, что технику приобрели за счет средств краевого бюджета в рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства". Общая сумма превысила 80 млн рублей. "До конца года планируют поставить еще один плавучий земснаряд стоимостью 55 млн рублей", - подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, в настоящее время идут работы по предотвращению негативного воздействия вод реки Кува в Отрадненском районе с помощью гусеничного экскаватора и автосамосвалов.