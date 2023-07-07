В Турции НДС увеличили до 20%

Пошлина за ввоз телефона из-за границы выросла более чем втрое и превысит $760

СТАМБУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в Турции с пятницы увеличена до 20%, пошлина за регистрацию мобильного телефона, ввезенного из-за рубежа, выросла более чем втрое, до $766. Это следует из указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Базовая ставка НДС в Турции ранее составляла 18%. Компании в сферах туризма, строительства, обрабатывающей промышленности освобождены от его уплаты. Местные банки и страховые компании не платят НДС, но обязаны перечислять налоги на банковские и страховые операции.

Президент Турции также распорядился увеличить на 50% пошлины на оформление виз, паспортов, услуги нотариусов, регистрацию вида на жительство.

Самой шокирующей новостью местные СМИ назвали повышение тарифа за регистрацию мобильного телефона, ввезенного из-за границы. Он вырос с 6 091 турецких лир до 20 тыс. (с $233 до $766). Телеканал "Сёзджу" связывает повышение тарифов с проведением новым правительством Турции политики либерализации экономики.