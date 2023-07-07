Минцифры будет искать баланс в вопросе повышения цен операторами выше инфляции

В ведомстве напомнили, что операторы имеют возможность в рамках существующей конкуренции свои тарифы индексировать

ПЕРМЬ, 7 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ будет искать баланс в вопросе возможности операторам связи поднимать тарифы на уровне, превышающем инфляцию на 5%, и будет прорабатывать вопрос с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. Об этом сообщил в кулуарах форума "Строим цифровой регион" в Перми глава министерства Максут Шадаев.

"С ФАС будем договариваться. Понятно, что мы должны решить две задачи - экономическая доступность населения, то есть держать доступные тарифы, чтобы граждане могли платить за связь и это не было обременением. С другой стороны, операторы должны модернизировать свои сети, переходить на новые технологии, оборудование стало дороже. Будем искать баланс и ФАС нам поможет в этом", - сказал министр.

Шадаев напомнил, что операторы имеют возможность в рамках существующей конкуренции свои тарифы индексировать. Вместе с тем министр отметил, что Минцифры не планирует выделять субсидии на модернизацию сетей, бюджетной поддержки не будет.

В конце июня в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили ТАСС, что рабочая группа по фиксированной связи предложила разрешить операторам мобильной связи ежегодно поднимать тарифы на уровень, превышающий инфляцию на 5%, а отбором и проработкой предложений занимается Минцифры РФ.

Ранее о такой инициативе писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным газеты, предложение выдвинули представители операторов мобильной связи на сессии по обсуждению развития отрасли до 2035 года, которую 20 июня провел премьер России Михаил Мишустин.