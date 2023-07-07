Срок запуска обновленных правил поставки газа внутри России могут перенести на полгода

Основной причиной для переноса срока может стать недопущение отсутствия законодательных норм по графикам перевода потребителей на альтернативные виды топлива

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство РФ может вновь перенести на полгода - на 1 марта 2024 года - вступление в силу нового свода правил поставки газа в России, говорится в проекте постановления, опубликованном на официальном портале правовой информации. Основной причиной для переноса срока может стать недопущение отсутствия законодательных норм по графикам перевода потребителей на альтернативные виды топлива.

Новые правила были утверждены в ноябре 2021 года взамен принятых в 1998 году (с последующими изменениями). Изначально они должны были вступить в силу с 1 сентября 2022 года, но срок был сдвинут на 1 марта 2023 года, а затем - на 1 сентября 2023 года.

Однако новые правила поставки газа не предусматривают полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ по утверждению графиков перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании и порядок ввода этих графиков в действие, а также графиков ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения в случае аварий, отмечается в проекте постановления. На площадке Госдумы уже подготовлены соответствующие поправки в федеральный закон о газоснабжении, но сейчас они продолжают дорабатываться.

"В этой связи при вступлении в силу с 1 сентября 2023 г. правил поставки газа возникает ситуация, при которой у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации отсутствуют полномочия по утверждению графиков перевода потребителей на альтернативные виды топлива и графиков ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии", - подчеркивается в материалах к проекту постановления. Перенос срока запуска новых правил поставки газа призван не допустить отсутствия данных законодательных норм.

О новых правилах поставки газа в РФ

Как было указано в документе, правила поставки газа в РФ определяют отношения между поставщиками и покупателями, в том числе газотранспортными и газораспределительными организациями, они обязательны для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в поставках газа через трубопроводные сети. При этом данные положения не распространяются на вопросы, касающиеся поставок газа населению.

Правила регулируют вопросы заключения и исполнения договоров о поставках газа, его учета, расчетов за газ и его транспортировку, права и обязанности сторон и так далее. Согласно постановлению, данные правила будут действовать в течение шести лет после вступления в силу.