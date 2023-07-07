Ростех запустил выпуск новых противоградовых ракет "Алазань-8М" для защиты сельхозугодий

Как сообщили в госкорпорации, первые изделия уже передали на испытания военизированным службам Росгидромета

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева (входит в Ростех) запустило серийное производство новых противоградовых ракет "Алазань-8М" для защиты сельхозугодий от града. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Мы фиксируем рост спроса на такую продукцию, а потому развернули в Чебоксарах серийное производство новой "Алазани". При необходимости АО "ЧПО имени В.И. Чапаева" способно полностью закрыть потребности как потребителей внутри страны, так и зарубежных заказчиков. Первые изделия уже переданы на испытания военизированным службам Росгидромета", - отметили в Ростехе.

Ракеты распыляют реагент в облаках, что приводит к выпадению дождя вместо града. "Алазань-8М" улучшенная версия ракеты "Алазань-6". Разработка имеет меньший калибр и состав со сниженным содержанием серебра, что позволило снизить затраты на материалы на 20%, отмечается в сообщении.