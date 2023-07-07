На Мангистауском атомном энергокомбинате в Казахстане повторно отключился энергоблок

Персоналом ТЭС ведутся подготовительные работы для проведения ремонта энергоблока

АСТАНА, 7 июля. /ТАСС/. Отключение энергоблока повторно произошло на тепловой электрической станции (ТЭС) Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В ведомстве напомнили, что 3 июля произошла вынужденная остановка энергоблока №1 на ТЭС из-за "резкого увеличения подпитки на котле".

"6 июля в 17:33 [14:33 мск] на ТЭС повторно отключился энергоблок №1 по той же причине. В настоящее время персоналом ТЭС ведутся подготовительные работы для проведения ремонта энергоблока. Между тем ограничений по бытовым потребителям Мангистау в электроснабжении нет, так же как и отсутствуют ограничения в населенных пунктах в водоснабжении", - говорится в сообщении.

Отмечено, что ремонтные работы планируется начать 8 июля, так как на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов. Планируется завершить ремонт данного энергоблока 9 июля.

3 июля из-за аварийного отключения энергоблока №1 на тепловой электрической станции МАЭК были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов. Ремонт энергоблока на МАЭК завершили 6 июля.

Пресс-служба компании "Казмунайгаз" проинформировала, что 3 июля из-за проблем с электроснабжением была приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях. Власти Казахстана планируют в течение месяца восстановить объем добычи нефти.