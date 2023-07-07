ЦБ призвал Сбер подумать над отменой комиссий за переводы

По мнению первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой, лояльность клиентов от этого повысится

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Банк России призвал Сбер подумать над отменой комиссий за переводы между физическими лицами. Об этом заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, выступая на Финансовом конгрессе.

"Мы очень ждем на Финополисе мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится", - сказала она.

В свою очередь первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев отметил, что "комиссии за переводы есть у всех".

"Если рынок пойдет, Сбер тоже пойдет", - отметил Царев. Скоробогатова при этом отметила, что является клиентом пяти российских банков и "комиссии есть не у все".

Сбербанк весной 2020 года принял решение начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физическими лицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. Подписка нужна, если клиент банка переводит больше 50 тыс. рублей в месяц. При отсутствии подписки взимается комиссия в размере 1%, но не более 1 тыс. рублей. При этом глава банка Герман Греф неоднократно заявлял, что отмена комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке может убить конкуренцию в банковском секторе.

ЦБ тогда назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и заявлял, что намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий.