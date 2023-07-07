Минцифры и маркетплейсы обсуждают сбор с e-commerce в пользу "Почты России"

Речь идет о вводе отраслевого налога в 0,5% от оборота крупных маркетплейсов

ПЕРМЬ, 7 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ обсуждает с рынком e-commerce ввод отраслевого налога в 0,5% от оборота крупных маркетплейсов для поддержки убыточных отделений "Почты России". Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в кулуарах форума "Строим цифровой регион" в Перми.

"Пока обсуждаем с участниками рынка инициативу "Почты России", - сказал он.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли комментируя инициативу, отмечала, что большая часть крупнейших электронных торговых площадок зафиксировала чистый убыток по итогам 2022 года. В Ассоциации участников рынка электронной коммерции же полагают, что введение отраслевого сбора приведет к росту затрат малого бизнеса и ИП, которые сотрудничают с торговыми площадками, вследствие чего произойдет рост цен на товары и снижение их доступности.

Соответствующий законопроект уже внесен и согласовывается, говорил ранее журналистам Шадаев. До этого министр отмечал необходимость разработать такой законопроект, чтобы компенсировать "Почте России" оказание социально значимых услуг в сельской местности, где эта деятельность убыточна.