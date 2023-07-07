7 июля, 08:50,
обновлено 7 июля, 08:55

ЦБ допустил временное снижение цен в августе-сентябре

Как отметил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, "сезонное снижение общего индекса цен в конце лета-начале осени довольно часто происходит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Банк России допускает временное снижение уровня цен в августе-сентябре 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.

"Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета-начале осени довольно часто происходит и, возможно, произойдет и в этом году", - сказал он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что текущая ценовая динамика в РФ идет выше базовых ожиданий июня, но это не означает пересмотр прогноза уровня инфляции в 4,5-6,5% по итогам 2023 года. Она также отмечала, что проинфляционные риски с прошлого заседания совета директоров ЦБ чуть выросли. Это связано в том числе и с динамикой курса. Но на июльском заседании регулятор будет принимать решение по ставке, исходя из всех факторов. 

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