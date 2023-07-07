В России более 16% автокредитов приходится на людей моложе 30 лет

По данным Национального бюро кредитных историй, самой крупной категорией заемщиков по автокредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет, на них приходится более трети (36,7%) всех заемщиков

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Доля возрастной группы заемщиков моложе 30 лет среди россиян, берущих кредиты на покупку автомобилей, выросла в январе - мае 2023 года наиболее заметно - на 2,5 п. п., и достигла 16,4%. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, согласно данным бюро, категория заемщиков моложе 30 лет остается наименее массовой, а самой крупной категорией заемщиков по автокредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет, на них приходится более трети (36,7%) всех заемщиков, берущих автокредиты.

В НБКИ отметили, что доля заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет также увеличилась в 2023 году - с 35,1% до 36,7%. При этом доля заемщиков от 40 до 50 лет сократилась с 28,8% до 27,7%. Сильнее всего сократилась доля заемщиков в возрасте старше 50 лет - с 22,1% до 19,2%.

"Процессы выдачи в автокредитовании становятся все более технологичными и удобными. Например, все больше автокредитов выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. Граждане моложе 30 лет также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.