Авиакомпания "Россия" увеличит число рейсов из Петербурга в Калининград до восьми в день

Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100

ТАСС, 7 июля. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") запускает два новых ежедневных рейса Санкт-Петербург - Калининград с 14 июля, сообщается в пятницу на сайте авиаперевозчика. Полетная программа авиакомпании в высоком сезоне из Северо-западного авиатранспортного узла в Калининградскую область включает восемь рейсов в день.

"В расписании "России" появились удобные дневные рейсы. Вылет SU/FV6321 и SU/FV6335 из Санкт-Петербурга в 13:05 и 15:00 соответственно. Вылет из Калининграда SU/FV6322 и SU/FV6336 в 15:00 и 16:55 соответственно. Время указано местное для каждого аэропорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 увеличенной пассажировместимости с возможностью выбора тарифа "Комфорт". На других рейсах "Россия" эксплуатирует лайнеры Airbus А319/320, что обеспечивает оптимальные провозные мощности на высоко востребованном направлении.

Авиакомпания отмечает, что в Калининградскую область в летнем сезоне традиционно регистрируется значительный рост туристического потока, и удобное расписание рейсов "России" позволит спланировать тур выходного дня. С учетом же того, что для жителей региона воздушный транспорт является главной связью субъекта с основной частью России, частота полетов из Калининграда в Санкт-Петербург позволит спланировать туристические и деловые поездки стыковочными рейсами группы "Аэрофлот" через аэропорт Пулково, говорится в сообщении.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. В парке 135 самолетов, из которых 78 - "Суперджет 100". "Россия" - базовый перевозчик аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи.