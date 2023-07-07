В Костроме запустили производство первых отечественных ABS и ESP

Проект выполняется без привлечения субсидий или бюджетных средств и является полностью коммерческим

КОСТРОМА, 7 июля. /ТАСС/. В Костроме дали старт первому российскому производству антиблокировочных систем (ABS) и электронных систем динамической стабилизации (ESP) для легковых автомобилей, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска. На ней присутствовали губернатор Костромской области Сергей Ситников, замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, представитель от законодательного органа государственной власти Костромской области в Совете Федерации Сергей Калашник и глава администрации Костромы Алексей Смирнов.

"Электронная система ABS и ESP является ключевым элементом автомобиля. Мы приветствуем появление в России производства таких систем, поскольку потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объема электронных комплектующих, создание которых является одним из основных приоритетов политики технологической независимости, проводимой правительством РФ. В рамках программы "Автоэлектроника" Министерство промышленности и торговли России координирует взаимодействие между производителями элементной базы, производителями блоков управления и автопроизводителями", - подчеркнул Шпак.

Замглавы Минпромторга РФ добавил, что обеспечение производителю емкого рынка сбыта позволило сделать цену изделий более конкурентной. Раньше осуществить подобное было невозможно, так как рынком сбыта почти полностью владели иностранные компании, отметил он.

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О производстве

Блоки ABS и ESP будут изготавливаться на новой производственной линии НПП "Итэлма". Для этого был построен новый цех с полностью автоматизированной производственной линией, отвечающий всем международным стандартам. Компания получила лицензию на проведение глубокой локализации производства систем ABS и ESP. Это позволит локализовать все, входящие в состав системы комплектующие, такие как электромотор, электронные комплектующие, корпус и другие необходимые составляющие изделия. Проект выполняется без привлечения субсидий или бюджетных средств и является полностью коммерческим.

Расчетный объем производства ABS и ESP составит 850 тыс. штук в год с возможностью расширения до 1,2 млн единиц в год.

"Еще во время кризиса компонентов мы задумались над реализацией подобного проекта. Так как на российском рынке отсутствовали предложения, способные конкурировать с глобальными зарубежными поставщиками. В прошлом году ситуация обострилась, и стало понятно, что проект просто необходим. Минпромторг России оказал активную поддержку в консолидации спроса и плотному взаимодействию между поставщиками и автопроизводителями в рамках программы "Автоэлектроника". При этом для реализации проекта не привлекались бюджетные средства", - рассказал генеральный директор НПП "Итэлма" Алексей Воробьев.

О ситуации с ABS и ESP на рынке РФ

Спрос на высоколокализованные автокомпоненты появился в России в 2021 году и усилился в условиях остановившихся поставок антиблокировочных и противозаносных систем в 2022 году. НПП "Итэлма" в дальнейшем планирует полностью закрыть спрос российских производителей.

Ранее производством систем ABS и ESP на территории России занималось предприятие "Роберт Бош Самара". В июне ФГУП "НАМИ" сообщил о приобретении данного предприятия. С 2024 года НАМИ планирует наладить выпуск антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP, а с 2025 года выйти на проектные мощности.

О компании "Итэлма"

Научно-производственное предприятие "Итэлма" создает и производит широкий спектр электронных систем для пассажирского и коммерческого транспорта, является лидером российской автоэлектроники. НПП "Итэлма" поставляет продукцию всем основным российским автопроизводителям.