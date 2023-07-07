Маск подтвердил иск Twitter против Meta

Портал Semafor ранее сообщил, что Twitter обвинил Meta в том, что та использует интеллектуальную собственность Twitter в своей новой онлайн-платформе Threads

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Владелец Twitter Илон Маск подтвердил, что компания подаст иск против корпорации Meta (признана в РФ экстремистской), запустившей 5 июля онлайн-платформу Threads, которая рассматривается как конкурент Twitter.

"Конкуренция - это хорошо, жульничество - нет", - написал Маск в четверг в Twitter в ответ на сообщение о том, что компания намерена подать в суд на Meta за "систематическое, преднамеренное и незаконное присвоение коммерческой тайны и интеллектуальной собственности Twitter".

Ранее в четверг портал Semafor сообщил, что Twitter намеревается подать в суд на Meta. По его информации, вскоре после запуска новой онлайн-платформы в среду Алекс Спиро, юрист компании Quinn Emanuel, представляющий интересы Twitter направил письмо на имя главы Meta Марка Цукерберга, в котором обвинил корпорацию в том, что та использует интеллектуальную собственность Twitter в своем новом продукте.

Приложение Threads стало доступно для скачивания в американском сегменте магазина приложений App Store в среду в 19:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 6 июля). В четверг Цукерберг сообщил, что число подписчиков новой платформы достигло 30 млн менее чем за сутки после запуска приложения.