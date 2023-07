Депозитарная программа "Полюса" закончится 3 октября

Депозитный договор с компанией заканчивается 4 октября

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Депозитарная программа расписок золотодобывающий компании "Полюс" завершится 3 октября, говорится в сообщении Bank of New York Mellon.

Банк также сообщил, что депозитный договор с компанией заканчивается 4 октября.

Ранее совет директоров "Полюса", учитывая введенные санкции, принял решение о делистинге расписок компании с Лондонской фондовой биржи. "Полюс" также уведомил депозитария своих расписок - The Bank of New York Mellon - о завершении программ листинга.

19 мая санкции против "Полюса" ввели Великобритания и Австралия, затем Минфин США включил в санкционный список компанию, все ее дочерние предприятия, а также генерального директора Алексея Востокова.

О компании

"Полюс" занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.