В ЦБ заявили, что сокращение экспорта нефти в августе сильно не повлияет на прогнозы банка

При этом регулятор учтет этот фактор, заявил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Банк России учтет в своих прогнозных оценках добровольное сокращение экспорта нефти в августе, однако сильного влияния этого фактора на среднесрочный прогноз нет. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.

"Обязательно [будет ЦБ учитывать]. Оно временное. Там сказано, что оно на один месяц - в августе. На среднесрочный прогноз то, что происходит внутри отдельно взятого месяца, значимо не влияет, - сказал он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что РФ в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе экспортные поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Опорное заседание совета директоров Банка России пройдет 21 июля.