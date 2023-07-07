В Краснодарском крае аграрии собрали почти 4 тыс. тонн ягод с начала лета

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что в крае работают свыше 100 крупных и средних сельхозпредприятий, а также более 300 крестьянско-фермерских хозяйств

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Почти 4 тыс. тонн клубники, черешни и вишни собрали с начала лета 2023 года аграрии Краснодарского края. Об этом сообщил в пятницу в своих социальных сетях губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"С начала лета на Кубани собрали 3,8 тыс. тонн клубники, черешни и вишни, сегодня Краснодарский край - ведущий регион по выращиванию фруктов", - написал Кондратьев.

Он напомнил, что в крае работают свыше 100 крупных и средних сельхозпредприятий, более 300 крестьянско-фермерских хозяйств. "Ежегодно они производят около 40% урожая в стране, достигают этого за счет использования современных агротехнологий и отечественной селекции", - сказал Кондратьев, отметив, что власти региона видят постоянно растущий спрос на ягоды.

В частности, достигнуть подобных показателей аграриям помогают меры поддержки и преференции, предусмотренные властями на уровне региона. Губернатор напомнил, что в прошлом году был принят закон о выделении субсидий на производство в теплицах. "Еще действует грантовая программа "Агростартап" в рамках нацпроекта, по ней фермеры могут получить до 3 млн рублей и покрыть 90% затрат на приобретение участков, посадочного материала, сельхозтехники, строительство или реконструкцию помещений для производства, хранения и переработки, подключения к инженерным сетям", - подчеркнул Кондратьев.

В пресс-службе краевой администрации добавили, что выращиванием ягодных культур в крае занимаются преимущественно личные подсобные хозяйства. "На их долю приходится порядка 97% от общего валового сбора, с начала лета собрали свыше 1,3 тыс. тонн клубники и почти 2,5 тыс. тонн вишни и черешни", - рассказали в пресс-службе.