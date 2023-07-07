7 июля, 09:29
Санкции в отношении России

Дерипаска заявил, что час расплаты США за "санкционный раж" наступит в течение трех лет

Сергей Бобылев/ ТАСС
Олег Дерипаска
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Бизнесмен прокомментировал статью The Financial Times, в которой приводятся данные об оттоке инвесторов из американских акций и росте доходности облигаций

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска предрек США час расплаты за "санкционный раж" в течение трех - трех с половиной лет. Такое мнение предприниматель высказал в своем Telegram-канале.

"Час расплаты за санкционный раж становится ближе. Осталось года три, три с половиной", - написал он, комментируя статью The Financial Times, в которой приводятся данные об оттоке инвесторов из американских акций и росте доходности облигаций, что также привело к распродажам в этих бумагах. Издание указывает, что доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая отслеживает ожидания по процентным ставкам, достигла самого высокого уровня с 2007 года. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииДерипаска, Олег Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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