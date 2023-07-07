Власти Москвы ожидают сохранение темпов экономического роста в дальнейшие годы

Темпы экономического роста столицы в среднем составляют 3,1%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Темпы экономического роста Москвы в среднем составляют 3,1%, и власти надеются на сохранение этих показателей в дальнейшие годы. Об этом в пятницу сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева на финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.

"Если говорить про региональное развитие, то, конечно, все очень неоднородно. На сегодняшний день получили возможности для роста те регионы, которые раньше, может быть, отставали и у которых есть промышленные потенциал. А если говорить про экономику Москвы, то она у нас составляет одну пятую от экономики страны. Последние пять лет у нас были высокие темпы экономического роста - в среднем 3,1%. И понятно, что с такой высокой базой сохранять вот этот темп в долгосрочной перспективе очень сложно. Мне бы хотелось, чтобы он сохранился таким же, как он был эти годы. И вот на это я с оптимизмом смотрю", - сказала Багреева.

Она также отметила, что экономика Москвы - больше экономика услуг, и основное количество работников на рынке труда - это высококвалифицированные специалисты. На сегодняшний день безработица в Москве находится на рекордно низком уровне и еще ниже, чем средняя по России. "Москва и Санкт-Петербург - одни из ключевых центров притяжения для миграции на рынке труда внутри России. Действительно, это привлекательный регион. И я думаю, что поток специалистов в эти города сохранится", - добавила министр.

По ее словам, подстройка на рынке труда не может произойти в среднесрочной, в краткосрочной перспективе, это долгосрочный тренд.

"Поэтому давление с точки зрения ограниченности предложения будет на рынке труда нарастать. Да, мигранты из Средней Азии решают часть этой проблемы, например, у нас в городе. Это такие отрасли, как строительство, ЖКХ, торговля. Те отрасли, которые не связаны с высокой квалификацией", - подчеркнула Багреева.