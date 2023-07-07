СМИ: ЕС зависит от 204 стратегических продуктов из-за рубежа, в том числе из России

По данным газеты La Vanguardia, больше всего стратегических продуктов поступает из Китая

МАДРИД, 7 июля. /ТАСС/. Европа зависит от импорта из третьих стран сотен материалов и продуктов, однако 204 из них охарактеризованы как стратегические. Об этом сообщила в пятницу испанская газета La Vanguardia со ссылкой на данные главного управления внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства, малых и средних предприятий самой Еврокомиссии.

По версии издания, больше всего (64) стратегических продуктов поступает из Китая, затем идут США (38) и Россия (15). В то время как некоторые материалы, такие как уголь, нефтяной кокс или редкоземельные элементы, хорошо известны, есть и другие продукты, которые также имеют важное значение для транспорта, коммуникаций и других отраслей. Как уточняет издание, 43% от 204 позиций этого перечня относятся к химическим продуктам или материалам из параллельных отраслей промышленности.

14% приходится на механические устройства и электрооборудование, 12% - на неблагородные металлы и их производные. Кроме того, 11% составляют минеральные продукты, 6% - медицинские и прецизионные приборы. Также выделяются текстиль, пластмассовые и резиновые изделия, драгоценные и полудрагоценные камни, промышленные товары и другое.