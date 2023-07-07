Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России за январь - июнь в 2,59 трлн рублей

Объем доходов составил 12,3 млрд рублей, что на 12% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ в январе - июне предварительно составил 2,59 трлн рублей, следует из материалов Минфина.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе - июне 2023 года составил 12 381 млрд рублей, что на 12% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года (в июне 2023 г. +29,8% год к году). При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом - наблюдается устойчивая положительная динамика", - указывает Минфин.

Предварительно объем расходов федерального бюджета за шесть месяцев 2023 года составил 14,976 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19%, сообщили в министерстве. Таким образом, дефицит бюджета за отчетный период предварительно достиг 2,59 трлн рублей.