7 июля, 09:31,
обновлено 7 июля, 09:31

Нефтегазовые доходы российского бюджета в I полугодии упали на 47%

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Их объем составил 3,38 трлн рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь - июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,38 трлн рублей, следует из материалов Минфина РФ.

"Нефтегазовые доходы составили 3 382 млрд рублей и снизились на 47% год к году, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)", - сообщило министерство. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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