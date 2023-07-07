Песков сообщил, что Путин не планирует проводить совещания на тему курса рубля

По словам пресс-секретаря главы государства, нынешний курс рубля связан с текущей конъюнктурой

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещания по теме нынешнего курса рубля, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, каких-то совещаний по этому поводу (по курсу рубля - прим. ТАСС) у президента не планируется", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков напомнил о недавней беседе президента с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, где обсуждалось, что экономические показатели страны очень хорошие: "Там же шла речь, собственно, о конкретных цифрах, которые свидетельствуют о том, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не должно".

"Все остальное - это дело текущей конъюнктуры", - указал представитель Кремля.

По его словам, все, что касается деталей и комментариев, - "это, конечно, прерогатива правительства".

Накануне Песков сообщил журналистам, что значительные колебания курсов валют нередко возникают из-за "спекулятивных игр", такой фактор нельзя исключать и сейчас.

Ситуация с курсом рубля

В четверг курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 93 рублей впервые с 28 марта 2022 года, курс евро превысил 102 рубля также в впервые с конца марта 2022 года.

По данным на 12:42 мск в пятницу, курс доллара на торгах Мосбиржи снижался на 0,57%, до 91,77 рубля, евро - на 0,09%, до 99,92 рубля. Курс юаня находился на уровне 12,658 рубля (+0,62%).