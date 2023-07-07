В Headhunter заявили, что дефицит специалистов в сфере производства в РФ составляет 3,5%

По данным исследования, чаще всего ищут инженеров, слесарей и машинистов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Количество вакансий в сфере производства и сервисного обслуживания в России превышает число резюме на 3,5%. Чаще всего ищут инженеров, слесарей и машинистов, говорится в исследовании, опубликованном в пятницу на сайте сервиса Headhunter.

По данным на май, доля вакансий в сфере производства и сервисного обслуживания, размещенных на сайте hh.ru, составляла 15,6%. В то время как доля резюме - 12,1%.

В июне чаще всего вакансии в этой сфере размещали предприятия из Москвы (11%), Санкт-Петербурга (7,3%), Московской (6,5%) и Свердловской (4,2%) областей, а также из Татарстана (3,7%).

Наиболее востребованные специалисты, по данным исследования, это инженеры и инженеры-конструкторы (12,4%), слесари и сантехники (9,7%), машинисты (9,3%), сервисные инженеры и инженеры-механики (7,4%), а также электромонтажники (7,2%).

Зарплатные ожидания у соискателей в этой сфере составляют 70 тыс. рублей, предложения - около 67 тыс. рублей.