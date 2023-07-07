7 июля, 09:36,
обновлено 7 июля, 10:04

"Яндекс Музыка" вводит премодерацию новых треков

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

"Чувствительный" контент может быть исключен из рекомендаций или удален

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Яндекс Музыка" изменит рекомендации при размещении контента на своей платформе, он будет проверяться по гибридной модели - при помощи машинного обучения, а затем вручную, сообщили в пресс-службе "Яндекса". "Чувствительный" контент может быть исключен из рекомендаций или удален.

Рекомендации для контента на музыкальных сервисах были разработаны Ассоциацией музыкальной индустрии совместно с площадкой. "Яндекс Музыка" взяла рекомендации за основу для правил размещения контента на сервисе", - сообщили в IT-компании.

Новая система будет также использоваться для выявления контента на чувствительные темы, который, по мнению "Яндекса", может вызвать дискомфорт у слушателей. "В зависимости от характера контента он может быть отмечен специальными знаками, указывающими на ограничение по возрасту, исключен из рекомендаций или удален с сервиса", - отметили в "Яндексе".

IT-компания отмечает, что правообладатели, чей контент признан нарушающим правила, могут оспорить решение по специальной процедуре. Они также могут внести изменения в свои треки и загрузить их заново на "Яндекс Музыку". Далее платформа планирует публично отчитываться о мерах, принятых компанией для создания комфортной среды, отметили в "Яндексе". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация