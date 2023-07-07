СМИ: в Индии цена на помидоры за месяц увеличилась на 445%

По данным газеты Business Standard, причиной стали неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на урожайность овощей, и нарушение цепочек поставок из-за муссонных дождей

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость помидоров в Индии выросла за последний месяц на 445% и достигла 120 рупий ($1,45) за 1 кг. Как сообщила в пятницу газета Business Standard, причиной стали неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на урожайность овощей в этом году, и нарушение цепочек поставок из-за муссонных дождей.

В некоторых районах республики розничные цены на помидоры подскочили до 250 рупий, в южном штате Тамилнад власти используют государственные субсидии для поддержания относительно низкой стоимости томатов. В начале 2003 года 1 кг этого вида овощей в Индии в среднем стоил 22 рупии.

Издание не исключает, что почти пятикратное увеличение стоимости помидор и повышение цен на лук (одни из главных ингредиентов основных блюд индийской кухни) чреваты протестами населения. В прошлом некоторые политические партии терпели поражения на выборах в местные органы власти из-за неспособности бороться с ростом цен на эти продукты питания, напоминает Business Standard. Газета не исключает, что дороговизна может помешать Резервному банку Индии (центробанк) стимулировать экономический рост и держать инфляцию под контролем.

Подорожание томатов стало одной из наиболее злободневных тем в индийском сегменте интернета. Многие пользователи подчеркивают, что помидоры в стране стали дороже бензина, максимальная цена которого в июне достигла $1,34 за 1 л, другие в шутку предлагают премировать бесплатным смартфоном за покупку одного килограмма томатов по нынешним ценам.