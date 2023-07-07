В энергосистеме Украины зафиксировали рекордное потребление электроэнергии

По данным компаниb "Укрэнерго", причиной стало активное использование кондиционеров

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Рекордное потребление электроэнергии зафиксировано в энергосистеме Украины. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"В энергосистеме зафиксировано рекордное потребление электроэнергии", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. По ее данным, причина подобного роста потребления - активное использование кондиционеров.

"Укрэнерго" отмечает, что самое активное потребление электроэнергии за первую половину лета было зафиксировано 6 июля и оказалось "на 7% выше, чем в самый жаркий день лета 2022 года". "Если прошлым летом такие пики потребления для энергосистемы не были слишком сложной задачей, то сейчас резкое увеличение нагрузки существенно усложняет ее работу", - добавили в компании.

5 июля компания "Укрэнерго" призвала жителей сократить использование мощной техники в вечерние часы, отметив, что период пиковых нагрузок на энергосистему страны увеличился на пять часов и теперь начинается с 16:00 (время совпадает с московским). По данным компании, с ростом температуры воздуха потребление в энергосистеме в вечерние часы уже увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом в будние дни на прошлой неделе.