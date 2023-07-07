Хинштейн: штрафы вводить не придется, если премодерация "Яндекса" окажется эффективной

Глава комитета Госдумы по информполитике считает, что гибридная модерация позволит "впредь избежать инцидентов, когда россиянам накануне Дня Победы предлагают слушать откровенно человеконенавистнические "стишки"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Законодателям и Роскомнадзору не придется идти на жесткие меры в сфере контроля и вводить крупные штрафы в отношении стриминг-сервисов, если решение "Яндекса" и Ассоциации музыкальной индустрии (АМИ) о премодерации новых треков на сервисе "Яндекс Музыка" окажется эффективным. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Ранее в пятницу пресс-служба "Яндекса" сообщила, что "Яндекс Музыка" изменит рекомендации при размещении контента на своей платформе, он будет проверяться по гибридной модели - при помощи машинного обучения, а затем вручную. Рекомендации для контента на музыкальных сервисах были разработаны АМИ совместно с площадкой.

"Эта новость, безусловно, позитивный сигнал, дающий понять, что музыкальная индустрия и стриминг-сервисы способны в инициативном порядке решать проблемы. Если решение "Яндекса" и АМИ окажется эффективным, то законодателям и Роскомнадзору не придется идти на жесткие меры по обязательному контролю и введению крупных штрафных санкций", - написал Хинштейн в Teelegram-канале.

По его мнению, гибридная модерация позволит "впредь избежать инцидентов, когда россиянам накануне Дня Победы предлагают слушать откровенно человеконенавистнические "стишки". "Подписчики, если они столкнулись с такими выходками, могут присылать их мне - вместе мы искореним это", - добавил парламентарий.

Новая система будет также использоваться для выявления контента на чувствительные темы, который, по мнению "Яндекса", может вызвать дискомфорт у слушателей. В зависимости от характера контента он может быть отмечен специальными знаками, указывающими на ограничение по возрасту, исключен из рекомендаций или удален с сервиса, отметили в "Яндексе".