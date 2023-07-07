Сбер назвал условия для дальнейшего успеха использования биоэквайринга

Этому будут способствовать постоянные инновации и доступность инструмента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Успешному внедрению банком биометрии как способа бесконтактной оплаты будут способствовать постоянные инновации и доступность инструмента. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в рамках дискуссии "Платежи и инновации" на Финансовом конгрессе Банка России.

"На мой взгляд дальнейший успех использования биометрии будет зависеть от того, будут ли учтены те основные элементы, в которые мы, лично я, верю. Первый и самый простой - удобство опыта. То есть клиентский путь и, насколько легко или сложно будет ту или иную биометрию собрать или использовать", - отметил он.

Другая составляющая успеха, по его словам, связана с клиентом - юридическим лицом. "Если мы говорим, что биометрия и терминал, который ее принимает, будет стоить условно 400 условных единиц, то объективно это вопрос экономики. Да, это здорово, но вопрос будет цены. И степень применения или неприменения технологии будет зависеть от того, насколько она экономически будет выгодны поставщикам. Поэтому, на мой взгляд, основной вызов для нас всех на сегодня в биоэквайринге - это вопрос цены", - отметил Царев.

Также, по словам топ-менеджера Сбербанка, важным моментом является и то, что сейчас данные передаются в ЕБС с согласия клиенты. "Для нас принципиальный вопрос - согласие клиента, готов он передавать или нет", - подчеркнул он.