Fesco ведет подготовку к проектированию Восточного транспортно-логистического узла

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco совместно с Росатомом ведет подготовку к проектированию насыпного терминала - Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) Северного морского пути. Об этом сообщили в пресс-службе группы.

"Совместно с ГК "Росатом" строительство нового насыпного терминала - Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) Северного морского пути (СМП) для перевалки транзитных контейнерных грузов по СМП, которое реализуется в сроки в соответствии с планом развития СМП, утвержденным правительством РФ 1 августа 2022 года. Сейчас ведется подготовка к началу проектирования Восточного транспортно-логистического узла, уточнение объема инвестиций и графика работ, ведется разработка концепции цифровизации портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.