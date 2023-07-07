В Сбере считают, что конкуренцию выиграют банки, обеспечившие безопасность данных клиентов

Первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев заявил, что данные становятся "новой нефтью"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Обеспечение банками безопасности персональных данных клиентов, которые, фактически, являются "новой нефтью", становится новым стандартом и главным конкурентным преимуществом на рынке. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в рамках дискуссии "Платежи и инновации" на Финансовом конгрессе Банка России.

"На мой взгляд, защита персональных данных, и те компании, которые будут лучше с этим справляться, это и есть некий новый стандарт, который важен для клиента, потому что данные становятся не просто "новой нефтью", а становятся важным фактором, потому что на них теперь очень много чего можно построить. Выигрывать будут те участники рынка, кто обеспечит эту безопасность и докажет это клиенту", - сказал Царев.

По его словам, сегодня с помощью искусственного интеллекта предотвращается огромное количество мошеннических действий.