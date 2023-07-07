BrahMos намерена подписать контракт о поставках ракет с одной или двумя странами за год

По словам директора компании по экспорту, идут переговоры о поставках с шестью странами в Латинской Америке, Средней Азии и Ближнем Востоке

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июля. /ТАСС/. Российско-индийское совместное предприятие (СП) BrahMos Aerospace ведет переговоры с шестью странами Латинской Америки, Средней Азии и Ближнего Востока о поставках им сверхзвуковых ракет, с одной или двумя из них контракт будет подписан в течение года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор по экспорту компании Правин Патак.

"Идут переговоры о поставках ракет BrahMos с шестью странами в регионах Латинской Америки, Средней Азии и Ближнего Востока. С одной-двумя из этих стран подпишем контракт в ближайшем году", - сказал Патак.

В интервью ТАСС в августе 2022 года управляющий директор и главное должностное лицо BrahMos Aerospace Атул Ране сообщил, что три-четыре страны в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке в следующие два года приобретут сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos. Он отмечал, что в прессе в этом контексте упоминалось много стран, в том числе Вьетнам, Индонезия, Малайзия. По его словам, на Ближнем Востоке ракеты могут приобрести ОАЭ, Саудовская Аравия. Что касается Латинской Америки, то, по словам Ране, BrahMos Aerospace рассчитывает завершить переговоры по экспорту сверхзвуковых крылатых ракет с Бразилией и Чили через три-четыре года.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Ее различные версии стоят на вооружении индийских ВВС, ВМС и сухопутных сил.

Первым контрактом на экспорт ракет стала сделка с Филиппинами. Соглашение на сумму $375 млн было подписано в январе 2022 года. Манила получит три батареи ракет BrahMos в течение трех лет.