ЦБ подготовил проекты нормативных актов для запуска партнерского финансирования

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Банк России подготовил проекты нормативных актов для проведения пилотного проекта по партнерскому финансированию (исламскому банкингу). Об этом журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ РФ сообщил статс-секретарь - заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов.

"Проекты нормативных актов в большей или меньшей степени готовы, их там немного. По-моему, четыре. Они все как проекты существуют. Как только законопроект выйдет на второе чтение, мы достаточно оперативно постараемся уже принять и направить на регистрацию в Минюст", - сказал Гузнов.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Законопроект предполагает внедрение экспериментального режима для осуществления партнерского финансирования в исламских республиках.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил ТАСС, что закон может начать работать уже в августе, поскольку принципиальных разногласий по его содержанию среди законодателей нет.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).