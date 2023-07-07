ФАО прогнозирует рекордный уровень мирового производства зерновых в 2023-2024 годах

Согласно докладу ФАО, мировое производство в 2023 году достигнет 2 млрд 819 млн тонн

РИМ, 7 июля. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН подтверждает свой прогноз на достижение рекордного уровня мирового производства зерновых в 2023-2024 годах. Согласно опубликованному в пятницу докладу, мировое производство в 2023 году достигнет 2 млрд 819 млн тонн, что на 1,1% больше, чем в 2022 году.

В частности, отмечается улучшение перспектив мирового производства пшеницы, которое в настоящее время составляет 783,3 млн тонн, чему способствуют лучшие перспективы в нескольких странах, включая Канаду, Казахстан и Турцию, говорится в заявлении ФАО. Тем не менее мировое производство пшеницы будет ниже прошлогоднего производства на 2,3%. Это компенсируется ростом запасов фуражного зерна и увеличением урожая риса. Прогнозируется, что мировые запасы фуражного зерна за год вырастут на 2,9%, до 1 млрд 512 млн тонн. Ожидается также, что мировое производство риса в 2023-2024 годах увеличится на 1,2% по сравнению со сниженным уровнем в 2022-2023 годах, до 523,7 млн тонн, указывает ФАО.

Как отмечается в распространенном накануне совместном докладе ФАО и Организации экономического сотрудничества и развития, несмотря на снижение почти вдвое темпов роста сельскохозяйственного производства по сравнению с периодом до 2015 года, этот рост сохраняется несмотря на неблагоприятные факторы, такие как геополитическая напряженность, неблагоприятные климатические тенденции, повышенная волатильность цен на основные сельскохозяйственные ресурсы, в целом соответствует росту общего объема потребления.