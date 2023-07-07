"Главсевморпуть" с августа 2022 года выдал почти 1 тыс. разрешений на плавание по СМП

При этом с 1 января организация выдала 576 разрешений

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Главное управление Северного морского пути со времени своего образования в августе 2022 года выдало 968 разрешений на плавание по Севморпути. Об этом заявил в пятницу генеральный директор ФГБУ "Главсевморпуть" Сергей Зыбко в пресс-центре ТАСС.

"Со времени своего образования в августе 2022 года выдано уже 968 разрешений на плавание по Севморпути. С 1 января этого года мы выдали 576 разрешений. Если сравнить с январем и июлем 2021 года - это 474", - сказал Зыбко.

Он также отметил, что специалист Главсевморпути сопровождает первый рейс из Китая по новой линии регулярного сервиса контейнерных перевозок между Россией и Китаем New New Shipping Line.

"Штаб морских операций Главсевморпути подобрал опытных специалистов, которые провели всю свою жизнь как капитаны в арктических морях, имеют опыт проводки судов по Севморпути в различное время года и имеют опыт работы с экипажами иностранных судов. Штаб морских операций наблюдает круглосуточно за движением всех судов по Севморпути и это предоставление самого безопасного маршрута. Также рядом находятся ледоколы, которые, если вдруг появится лед, возьмут на себя функцию безопасности", - добавил Зыбко.

Росатом является инфраструктурным оператором СМП. В 2022 году по распоряжению правительства РФ в госкорпорации учреждено "Главное управление Северного морского пути", которое обеспечивает организацию судоходства, в том числе ледокольных проводок, в акватории СМП, а также регламентирует деятельность судов, управляя разрешениями на проход по маршруту.

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, полностью расположенный в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции. Северный морской путь является одним из наиболее перспективных глобальных транспортных коридоров. Эксперты считают, что по мере развития СМП может частично стать альтернативой Суэцкому каналу, так как СМП позволяет быстрее добраться из Европы в страны Тихоокеанского региона.