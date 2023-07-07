7 июля, 10:51

Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту НАТО €10 млн

Весь бюджет двухдневного саммита составляет €17 млн

ВИЛЬНЮС, 7 июля. /ТАСС/. Вильнюс затратил на приведение в порядок инфраструктуры к саммиту Североатлантического альянса 11-12 июля €10 млн. Об этом в пятницу сообщил журналистам мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас.

"Работы по ремонту дорожного покрытия на улицах, ремонту тротуаров и пешеходных дорожек были бы сделаны так или иначе. Саммит их темпы ускорил, но вся эта инфраструктура, отремонтированная за €10 млн, будет служить горожанам и после встречи в верхах", - сказал он.

Весь бюджет двухдневного саммита составляет €17 млн. Входят ли в эту сумму, выделенную из госбюджета, затраты на приведение в порядок инфраструктуры Вильнюса, или это были деньги из городского бюджета, мэр не уточнил. 

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Литва
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