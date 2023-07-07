Россия экспортировала рекордный объем зерна

Он составил 60 млн тонн

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) экспортировала рекордный объем зерна - 60 млн тонн. Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах выставки "Всероссийский День поля - 2023".

"Если говорить об экспорте, то в сельхозсезон 2022-2023 мы экспортировали абсолютное беспрецедентное рекордное по своим объемам количество зерна, это 60 млн тонн", - сказал он.

Патрушев отметил, что основной объем этого зерна был экспортирован в дружественные страны.

"Это позволило нам очень серьезно нарастить экспортную выручку. Она у нас составила по итогам 2022 года более $41 млрд", - добавил он.

По данным Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельхозгоду составил 38,1 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы - 30,7 млн тонн.