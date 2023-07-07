Компании из Обнинска и Екатеринбурга разработали ультразвуковое устройство для слепых

Это первая подобная разработка в России

КАЛУГА, 7 июля. /ТАСС/. Организации из Обнинска и Екатеринбурга разработали ультразвуковое устройство для трости, используемой слабовидящими и слепыми людьми. Это первая в своем роде разработка в России, она предупреждает о приближении к препятствию вибрацией и оснащена беспроводной зарядкой, сообщил ТАСС в пятницу один из авторов проекта Мунир Хайдаров.

"Гаджет для трости, который мы назвали "Хэлфер", полезен для незрячих и слабовидящих людей, он оснащен ультразвуковым датчиком движения, и пользователь ощущает вибрации при приближении к препятствиям. Разработка учитывает особенность пользователей и оснащена беспроводной зарядкой", - рассказал собеседник агентства.

Датчик издает ультразвуковой сигнал, который при отражении от препятствия включает вибромотор. Радиус действия устройства до 1,5 м. Прибор адаптивен ко всем видам тактильных тростей, в отличие от индийского аналога, и в три раза дешевле. "При разрядке устройства человек не теряет тактильную трость, и у него всегда остается средство помощи", - отметил представитель команды разработчиков Дмитрий Масленников.

Как уточнил собеседник агентства, в трость планируют добавить лазерный датчик, который сможет опознать тонкие препятствия, например, металлические столбики с указателями и дорожными знаками. Устройство проходит процесс патентования в рамках гранта на регистрацию полезных моделей.