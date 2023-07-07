Newnew Shipping Line поставит пять судов для работы на Северном морском пути

Представитель линии NewNew Shipping Line Кэ Цзинь сообщил, что перевозки продлятся до октября - ноября

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Китайская судоходная компания Newnew Shipping Line поставит пять судов ледового класса вместимостью от 1,2 тыс. TEU до 2,5 тыс. TEU на линию регулярных перевозок по Северному морскому пути. Об этом журналистам сообщил представитель линии NewNew Shipping Line Кэ Цзинь в кулуарах пресс-конференции в ТАСС, посвященной открытию компанией регулярного сервиса контейнерных перевозок через СМП между Россией и Китаем.

"Мы поставим пять судов в этом году. Все они имеют ледовый класс. Суда - от 1200 TEU до 2500 TEU", - сказал он.

Он также добавил, что перевозки продлятся до октября - ноября.

"Это зависит от погоды. <…> Может быть, будет хорошая погода, мы будем до ноября продлять, потому что для нас будет это интересно, выгодно", - отметил он.

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.