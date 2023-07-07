Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна в 2023 году в объеме 123 млн тонн

При этом ведомство допустило его корректировки в сторону повышения

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по сбору урожая в 2023 году в объеме 123 млн тонн, допускает его корректировки в сторону повышения. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в кулуарах выставки "Всероссийский День поля - 2023".

"Пока мы придерживаемся того же объема в прогнозах производства в 123 млн тонн, из них 78 млн тонн должно быть пшеницы. Но дальше все будет зависеть от того, как будет идти уборка, от климатических условий. Возможно, нам через какое-то время представится возможность скорректировать урожай в сторону повышения", - сказал он.

По словам министра, уборка урожая в стране идет штатно, аграрии уже собрали около 6 млн тонн зерна. Вскоре темпы сбора достигнут 1 млн тонн зерна в сутки. Посевная в России также прошла штатно, аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами.

Ранее Минсельхоз сообщал, что урожай зерна в России с учетом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. В прошлом году в России было собрано около 158 млн тонн зерновых.