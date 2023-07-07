Автомобили "Автоваза" будут оснащать ABS российского производства

"Итэлма" планирует начать поставки ABS в июле

КОСТРОМА, 7 июля. /ТАСС/. На автомобилях "Автоваза" будет использоваться российская антиблокировочная система (ABS) от компании "Итэлма", сообщил журналистам гендиректор "Итэлмы" Алексей Воробьев в рамках запуска производства блоков.

"У нас поставки на "Автоваз", и мы все основные модели, которые выпускает на данный момент "Автоваз", такие как Lada Vesta, Lada Granta, Niva Classic, мы обеспечиваем", - сказал он.

"Итэлма" планирует начать поставки ABS уже в июле. Объем производства систем в текущем году планируется на уровне около 200 тыс., добавил Воробьев.

"На данный момент инвестировали в это производство полностью свои собственные средства. Объем инвестиций в общем и целом составляет порядка 1 млрд рублей", - отметил гендиректор "Итэлмы".

Компания выиграла тендер на поставку, таким образом основным потребителем систем ABS станет российский автопроизводитель "Автоваз".

"Коллеги из "Итэлмы" выиграли честный тендер, причем на тендере участвовали <…> заграничные компании. <…> Основным потребителем объемов является "Автоваз", - рассказал журналистам в кулуарах церемонии вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "Автоваза" Сергей Громак.

О производстве ABS в России

7 июля в Костроме дан старт первому российскому производству антиблокировочных систем и электронных систем динамической стабилизации (ESP) для легковых автомобилей. Расчетный объем производства ABS и ESP составит 850 тыс. штук в год с возможностью расширения до 1,2 млн единиц в год. Согласно презентации компании, локализация производства систем к 2026 году превысит 75%.