"Ъ": производство смартфона под брендом Kvadra от Yadro может начаться в Дубне в 2024 году

В "Коммерсанте" напомнили, что компания выпускает клиентские устройства под брендом Kvadra: моноблок, ноутбук и ПК

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российская компания Yadro планирует разработать и выпустить смартфон под брендом Kvadra, производство которого может быть начато в Дубне в конце 2024 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ", со ссылкой на источники в компании и на IТ-рынке.

"Еще при разработке и подготовке к выпуску планшета предполагалось, что следующим шагом станет смартфон. В Yadro рассчитывали, что в будущем он будет работать на собственном RISC-V-процессоре", - пояснил газете один из собеседников. Компания рассматривает вариант, в котором она может наладить выпуск печатных плат для смартфонов, а в дальнейшем перейти на использование своего процессора на открытой архитектуре RICS-V, пишет газета. Для того, чтобы обеспечить производство печатных плат для смартфонов, компании понадобятся уникальные специалисты, их умение поставить и настроить оборудование, отмечает собеседник "Коммерсанта".

В "Коммерсанте" напомнили, что компания Yadro выпускает клиентские устройства под брендом Kvadra: моноблок, ноутбук и ПК. Раннее генеральный директор компания "Ядро клиентские системы" (Kvadra) Дмитрий Черкасов сообщил журналистам, что планшет от группы компаний Yadro Kvadra-T, представленный в июне в рамках конференции ЦИПР-2023, поступит в розничную продажу осенью 2023 года. На планшет действует предзаказ.