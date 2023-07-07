В Иркутской области планируют включить обход Братской ГЭС в Транспортную стратегию РФ

Первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников отметил, что это необходимо для удобства жителей и обеспечения безопасности стратегически важных объектов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Строительство автомобильного и железнодорожного мостов в Иркутской области, которое позволит перенести транспортное движение с Братской ГЭС, необходимо включить в Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

"Необходимость строительства автомобильного и ж/д моста в нижнем въезде Братской ГЭС. <…> Для продолжения дальнейшей работы необходимо включить эти объекты в Транспортную стратегию Российской Федерации и схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта", - сказал он в ходе совещания, посвященного реализации постановлений Совета Федерации, принятых в рамках проведения Дней субъектов РФ в Совфеде.

Ситников отметил, что строительства автомобильного и ж/ д моста необходимо не только для удобства жителей, но и для обеспечения безопасности стратегически важных объектов.

В свою очередь, заместитель директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Ренат Гайнетдинов пояснил, что ведомство поддерживает включение строительства обхода Братска в схему территориального планирования РФ. "На сегодняшний день вся пятилетка у нас расписана по объектам стройки, денег свободных нет. Предполагали и ранее, и сейчас, что этот объект будет за 2027 годом, с учетом финансовых возможностей бюджета", - отметил он.

В сентябре прошлого года во время Часа субъекта в Совфеде губернатор региона Игорь Кобзев сообщал о том, что на строительство автомобильного и железнодорожного мостов в Иркутской области, которое позволит перенести транспортное движение с Братской ГЭС, потребует около 89 млрд рублей. На строительство железнодорожного моста необходимо 25,6 млрд рублей, автомобильного - 63,4 млрд рублей.

Братская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре в городе Братске. Является третьей по мощности в России и единственной в мире, по плотине которой проходят автомобильная и железная дороги. В связи с ростом количества транспорта повышается нагрузка на плотину. Власти Иркутской области планируют к 2025 году подготовить проект строительства нового моста, чтобы вынести дороги с ГЭС. Сейчас отсутствие альтернативного проезда затрудняет обслуживание и ремонт сооружений Братской ГЭС. По данным на 2019 год, по плотине проходит порядка 13 тыс. автомобилей и около 40 поездов в сутки.