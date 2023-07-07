Вице-спикер Думы предложил Роспотребнадзору опубликовать стандарт приготовления шаурмы

Отдельные производители добавляют в продукт больше вредных ингредиентов, заявил Владислав Даванков

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил в пятницу обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором предложил опубликовать на сайте ведомства рекомендации по "сбалансированному и гармоничному составу шаурмы". Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

В письме Даванков отметил, что шаурма является самым популярным видом уличной еды в России благодаря быстрому приготовлению, дешевизне и большому количеству калорий.

"По мнению диетологов, правильно приготовленная шаурма сочетает в себе все полезные элементы, необходимые организму человека. Однако в настоящее время отсутствуют какие-либо официальные рекомендации по необходимому сбалансированному и гармоничному составу шаурмы (процентное соотношение белков, жиров, углеводов, макро и микронутриентов). В результате отдельные производители шаурмы добавляют больше вредных продуктов в шаурму. Например, большое количество масла, жирное тесто или жирные соусы, такие как майонез", - пояснил парламентарий.

Даванков отметил, что Роспотребнадзор уже публиковал на своем сайте рекомендации по поводу сбалансированного рациона для школьников и для здорового питания.

"Публикация аналогичных рекомендаций по гармоничному составу шаурмы позволит миллионам граждан сбалансировать свой рацион питания, укрепит их здоровье и будет способствовать профилактике неинфекционных заболеваний. В этой связи прошу вас рассмотреть целесообразность публикации рекомендаций для сбалансированного приготовления шаурмы, которая содержала бы все необходимые полезные элементы для здоровья человека и исключала бы вредные, на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ", - указал вице-спикер Госдумы.