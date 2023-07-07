Глава Минфина Украины прогнозирует, что уровень дефицита бюджета в 2024 году не уменьшится

В июне Еврокомиссия объявила о намерении обеспечить бюджетное финансирование Украине в период с 2024 по 2027 годы на уровне €50 млрд за весь период

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Дефицит бюджета Украины в будущем году будет не меньше, чем в текущем, поскольку расходы на военные цели и безопасность не уменьшатся. Такое мнение высказал украинский министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству Bloomberg.

"Поскольку мы прогнозируем, что показатели расходов на оборону и безопасность в 2024 году будут не меньше, это значит, что наш дефицит бюджета будет не меньше, чем в 2023 году", - сказал Марченко.

"Мы попытались привлечь партнеров, чтобы помочь Украине покрыть наш бюджетный дефицит на 2024 год, - сказал Марченко. - У нас уже есть программа ЕС для Украины, которая включает €50 млрд, и мы хотим, чтобы другие страны "Большой семерики" подключились, чтобы помочь покрыть дефицит на 2024 год".

В июне Еврокомиссия объявила о намерении обеспечить бюджетное финансирование Украине в период с 2024 по 2027 годы на уровне €50 млрд за весь период. Это составляет примерно €1,04 млрд в месяц, что не вполне соответствует заявленной цели "удвоения помощи", поскольку в 2023 году бюджетная помощь Евросоюза Киеву составляет €1,5 млрд в месяц.

В бюджете Украины на 2023 год ранее были запланированы расходы в 2,6 трлн гривен ($71,1 млрд), из них на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляет 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. При этом расходы на Минобороны были увеличены с 133,5 млрд гривен ($3,65 млрд) в 2022 году до 857,9 млрд гривен ($23,46 млрд) в 2023 году. В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.