При Общественной палате создали совет по безопасности и развитию электронной торговли

По словам члена ОП Георгия Волкова, совет создан для того, чтобы наладить взаимодействие между участниками рынка электронной торговли, защитить права потребителей, пользователей сервисов и сотрудников интернет-площадок

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Совет Общественной палаты РФ принял решение о создании координационного совета при ОП по развитию и безопасности электронной торговли. Об этом ТАСС рассказал председатель ОНК Москвы, член Общественной палаты РФ Георгий Волков.

"Новый орган Общественной палаты РФ объединит участников дистанционной торговли - агрегаторы товаров и услуг, маркетплейсы, службы такси, малых и средних предпринимателей, а также защитит права наемных работников, получателей товаров и услуг данной сферы", - сказал он.

По словам Волкова, координационный совет создан для того, чтобы наладить взаимодействие между участниками рынка электронной торговли, защитить права потребителей, пользователей сервисов и сотрудников интернет-площадок. "Новая организация займется консолидацией предпринимателей для поиска решений в сложных ситуациях, отстаивания и системного развития интересов отрасли, в том числе на этапе подготовки нормативно-правовых актов, законодательных инициатив, и консолидации во благо государства и различных групп населения" - отметил правозащитник.

Член СПЧ Алексей Мельников в свою очередь отметил, что отдельным важнейшим направлением работы созданного органа является безопасность данных пользователей различных интернет-сервисов.

Председателем нового органа избран Волков, первым заместителем - член ОП РФ Муслим Муслимов, секретарем - Мельников.