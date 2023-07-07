"Полюс" не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Акционеры компании решили покрыть чистый убыток за 2022 год за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Акционеры "Полюса" в ходе повторного годового собрания приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из сообщения компании.

Кроме того, чистый убыток компании за 2022 год акционеры решили покрыть за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет. Акционеры также избрали совет директоров компании, но не раскрыли его состав.

Прошедшее 6 июня годовое собрание акционеров "Полюса" было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Совет директоров золотодобывающей компании позднее отменил прежнюю рекомендацию по выплате дивидендов за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию из-за введения санкций против компании и вынес новую - дивиденды не выплачивать.

19 мая санкции против "Полюса" ввели Великобритания и Австралия, затем Минфин США включил в санкционный список компанию, все ее дочерние предприятия, а также генерального директора Алексея Востокова.

О компании

"Полюс" занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.