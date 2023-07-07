ЦБ рассчитывает на расширение условий для перерегистрации компаний в РФ до конца года

По словам директора департамента корпоративных отношений Банка России Елены Курицыной, в настоящее время необходимо обеспечить управляемость бизнесом, если у компании основной акционер находится в иностранной юрисдикции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Банк России рассчитывает на расширение условий для перевода (редомициляции) квази-российских компаний в Россию. Об этом журналистам сообщила директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына. Регулятор рассчитывает, что соответствующий законопроект будет принят до конца года.

Представитель ЦБ пояснила, что в сегодняшних условиях необходимо обеспечить управляемость бизнесом, если у компании основной акционер находится в иностранной юрисдикции, которая не дает возможности принимать корпоративные решения для российской структуры. "Это не только проблема совета директоров, но и юридического лица. То есть, его надо либо перевозить в Россию, либо какие-то иные решения принимать, замещать в системе правления", - сказала глава департамента в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

В частности, в настоящее время обсуждаются способы расширения возможностей для редомициляции. "Это когда иностранные холдеры, которые зачастую являются публичными компаниями, могли бы получить возможность стать российскими компаниями, сменив гражданство, так скажем. Еще обсуждается ряд других инициатив, но они более сложные, и, на наш взгляд, несут больше рисков и для бизнеса, и для акционеров, и для сохранения прав собственности", - также отметили в ЦБ.

При этом на сегодняшний день единого решения для таких компаний нет, поэтому вероятнее всего для них будут предусмотрены донастройки и определенные решения. "Есть публичные иностранные и непубличные компании, есть иностранная холдинговая компания, у которой операционный бизнес только в РФ, и для нее редомициляция является спокойным предпочтительным решением. Есть, когда бизнес и в России, и за ее пределами, где-то в дружественных странах, где-то в недружественных - соответственно, для нее редомициляция уже не является спокойным решением, потому что необходимо сохранять нормальное управление активами, которые находятся за рубежом. В зависимости от набора факторов мы должны будем предложить решения", - пояснила Курицына.

Она добавила, что принять нововведения необходимо как можно раньше. "В эту сессию уже не успеем. Может, какие-то точечные будут изменения. Но мы исходим из того, что до конца года законопроект будет принят", - уточнила она.