7 июля, 11:47

В Азербайджане заявили, что будут участвовать в проекте газификации Албании

По словам президента республики Ильхама Алиева, азербайджанские инвесторы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Албании

БАКУ, 7 июля. /ТАСС/. Азербайджан вложит инвестиции в создание газораспределительной сети в Албании. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам состоявшихся в пятницу переговоров с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

"К концу этого года у нас в руках будет технико-экономическое обоснование проекта [газификации Албании]. А после этого, я надеюсь, мы сразу же приступим к инвестированию. Это будут чисто азербайджанские инвестиции в Албанию, предназначенные для строительства газораспределительной сети", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что азербайджанские инвесторы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Албании, в том числе в области туризма, сельского хозяйства и других сферах. 

Теги:
АзербайджанАлбанияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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