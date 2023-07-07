В Усолье-Сибирском производства федерального центра химии дадут 10 тыс. рабочих мест

Инвестиции в проект составят порядка 830 млрд рублей

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Предприятия-участники федерального центра химии, который будет создан на площадке бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области, дадут работу 10 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу холдинга "Русский водород" Эдуарда Давыдова по итогам совещания по теме создания центра.

"На площадке будут созданы высокотехнологичные производства, чтобы обеспечить внутренний рынок конкурентной продукцией малотоннажной и среднетоннажной химии, в частности эпихлоргидрина, эпоксидной смолы, фосфора и его производных и других востребованных потребителями видов продукции. Инвестиции в федеральный центр развития химической промышленности в Иркутской области составят порядка 830 млрд рублей в течение 10 лет. Это будет большой кластер предприятий с высокопроизводительными рабочими местами. В работе производств будут задействованы 10 тыс. человек", - приведены в сообщении слова Давыдова.

На промплощадке бывшего комбината сейчас Росатом и Федеральный экологический оператор ликвидируют крупный очаг химического загрязнения. Очищенная площадка станет местом для размещения новых производств, которые будут объединены в федеральный центр химии. Одним из первых в его составе должен появиться экотехнопарк "Восток", строящийся для переработки отходов "Усольехимпрома".

Концепцию федерального центра химии планируют разработать до конца сентября. "Русский водород" выступает якорным инвестором и учредителем управляющей компании по созданию и управлению центром.

Обанкротившийся "Усольехимпром", который был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности, находится в городе Усолье-Сибирском. На промплощадке остался крупный очаг ртутного загрязнения после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также оставались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. По поручению президента РФ в августе 2020 года начата рекультивация промплощадки.